Оттава, 25 февраля 2020, 01:24 — REGNUM Одиннадцатый пациент с диагнозом новая коронавирусная пневмония выявлен в канадской провинции Британская Колумбия, сообщает 24 февраля FBC News.
Новый инфицированный — мужчина 40 лет, находившийся в тесном контакте с другим заболевшим, пояснили в совместном заявлении министр здравоохранения Канады Адриан Диск и сотрудник службы здравоохранения Британской Колумбии Бонни Генри.
Сообщается, что оба пострадавших находятся на карантине в собственном домовладении.
Ранее сообщалось о трех выявленных случаях заражения в провинции Онтарио, и семи инфицированных в провинции Британская Колумбия.
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