Пекин, , 01:21 — REGNUM Власти Китая вбросили на рынок еще 11 673 тонны замороженной свинины, дабы обеспечить бесперебойные поставки мяса населению, сообщает агентство Синьхуа.

Это уже третий раунд вливания мясных запасов в экономику страны с начала Нового года по лунному календарю, сообщили в Национальной комиссии развития и реформы КНР. Китай продолжит отпускать замороженную свинину из резервов в рамках нивелирования негативных последствий от вспышки нового коронавируса в стране.

Отметим, что ранее дефицит свинины и резкий взлет цены на это мясо был связан со вспышкой африканской чумы свиней в десятках регионов Китая, что произвело к резкому снижению поголовья этих животных.