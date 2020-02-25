Пекин, , 01:16 — REGNUM В Пекине завершено строительство новой фабрики по производству лицевых масок в рамках программы расширения производства на фоне эпидемии нового коронавируса в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Фабрика в Пекинском экономика-технологической зоне развития мощностью производства 250 тыс. самок в сутки была построена всего за шесть дней. Как сообщили в компании China Construction First Group, которая занималась строительством, площадь постройки занимает 1070 кв. метров. На такой проект обычно уходит месяц, здесь же пришлось несколько ускориться.

Как сообщало ИА REGNUM, власти заявили о готовности закончить строительство новой фабрики лицевых масок всего за шесть дней. Фабрика оказалась достроена уже к 22 февраля и с тех пор была полностью введена в эксплуатацию.

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