Женева, Швейцария, , 23:55 — REGNUM Число инфицированных коронавирусом Covid-2019 за пределами Китая достигло 2069 человек. Это следует из обнародованного 24 февраля отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, за минувшие сутки в мире было выявлено еще 300 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за пределами КНР. В том числе, в Италии — 48, в Южной Корее — 161, в Японии — 12 и в Иране — 15. На круизном лайнераDiamond Princess выявлен 61 новый случай заражения.

Общее число летальных случаев — 23, причем за сутки от COVID-19 скончались шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 февраля число людей, заражённых новым коронавирусом за пределами Китая, составляло 1769 человек. В течение суток было выявлено 367 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за пределами Китая, в 28 странах.

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