Женева, Швейцария, , 22:49 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что коронавирусная инфекция COVID-2019 не является пандемией, однако, заключает в себе потенциал, чтобы перерасти в нее. Об этом 24 февраля он сообщил входе пресс-конференции ВОЗ в Женеве.

Глава ВОЗ отметил, что показатели пандемии, которые отслеживают специалисты, свидетельствуют о том, что новый тип коронавируса является эпидемией, которая наблюдается в настоящее время в различных частях мира.

Однако, по мнению Гебрейесуса, несмотря на это коронавирусная инфекция «имеет потенциал пандемии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус также подчеркнул, что в настоящее время отсутствуют сведения о неконтролируемом распространении коронавирусной инфекции COVID-2019, а также о большом числе умерших в результате болезни, вызванной коронавирусом.

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