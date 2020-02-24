Женева, Швейцария, , 22:23 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в настоящее время отсутствуют данные о неконтролируемом распространении коронавирусной инфекции COVID-2019 и о большом количестве умерших от нее людей. Об этом 24 февраля он сообщил входе пресс-конференции ВОЗ в Женеве.

Гебрейесус подчеркнул, что в информационном пространстве существует много спекуляций относительно того, что вспышка нового типа пневмонии переросла в пандемию. По оценке ВОЗ, данные утверждения не основываются на реальных показателях пандемии, которые отслеживают специалисты, среди них географическое распространение вируса, тяжесть вызываемых им последствий и воздействие на мировое общество.

«В настоящее время мы не наблюдаем неконтролируемого распространения этого вируса по всему миру и высокой смертности», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард заявил, что риск повторной вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае остается по-прежнему высоким.

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