Нью-Йорк, США, , 21:19 — REGNUM Суд присяжных в Нью-Йорке признал голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Об этом 24 февраля сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, Вайнштейна признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения. Кинопродюсера задержали прямо в зале суда до вынесения приговора судьей 11 марта.

«Вайнштейн — порочный, серийный сексуальный хищник, который использовал свою власть, чтобы угрожать, насиловать, нападать, обманывать, унижать и заставлять замолчать своих жертв», — заявил окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший, расследовавший дело Вайнштейна.

По первому признанному присяжными пункту обвинения американскому кинопродюсеру грозит тюремное заключение сроком от пяти до 25 лет, по второму — обвинение предусматривает максимально возможный срок тюремного заключения сроком на четыре года.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал с участием Вайнштейна разгорелся в октябре 2017 года. Тогда десятки женщин объявили его в различных преступлениях — от сексуальных домогательств до изнасилований. После этого в США и других западных странах многие женщины стали публично жаловаться на домогательства актеров и режиссеров.

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