Екатеринбург, , 20:13 — REGNUM Арестованный в Екатеринбурге IT-специалист Александр Литреев был задержан вместе с 19-летней студенткой Уральского федерального университета. Об этом пишут местные СМИ.

Задержали их после того, как Литреев забрал закладку с наркотиком. Нарковещество нашли у него в носках. У его подруги ничего не обнаружили и её отпустили. По делу она проходит свидетельницей, пишет 66.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, оба были задержаны 26 февраля. При Литрееве оказалось нарковещество весом до грамма. Свою вину он признал. Суд отправил его в СИЗО. Причинами стало то, что у него нет в России постоянной регистрации и есть временный вид на жительство в Эстонии.

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