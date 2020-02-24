Москва, , 19:27 — REGNUM Более 25 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом в понедельник, 22 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 19:23 мск в аэропорту «Шереметьево» задержаны четыре рейса; в аэропорту «Внуково» задержан два рейса; в аэропорту «Домодедово» были задержаны 17 рейсов, ещё четыре отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 24 февраля в Москве прогнозируется облачная погода, местами пройдут осадки. Ветер западный 5— 10 метров в секунду.

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