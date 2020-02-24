Кишинёв, , 19:09 — REGNUM Власти Молдавии объявили «желтый код» угрозы инфицирования коронавирусом COVID-19. Как передает ИА REGNUM, об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на заседании комиссии по общественному здоровью по эпидемиологической ситуации, созванном премьер-министром Ионом Кику.

По словам министра, желтый код предполагает «усиление мер профилактики и контроля коронавируса». Так, при въезде в Молдавию у всех теперь проверяют температуру, а в Кишиневском аэропорту установили тепловизор.

По словам министра внутренних дел Павла Войку, пограничники будут тщательно следить за тем, чтобы людей, у которых есть симптомы заболевания (кашель и затрудненное дыхание), изолировали в специально обустроенных помещениях и сразу сообщали об этих случаях в Национальное агентство общественного здоровья.

А для личной защиты пограничников от заражения в пункты пропуска отправили перчатки, маски и дезинфицирующие растворы для рук.

На заседании также отмечалось, что гражданам Молдавии, которые сейчас находятся в Италии (там находятся около 250 тысяч молдавских гастарбайтеров), рекомендуется воздержаться от посещения общественных мест. Их также призвали временно воздержаться от поездок на родину.

Пока что в Молдавии нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа.