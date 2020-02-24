Женева, Швейцария, , 18:44 — REGNUM Риск повторной вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае остается по-прежнему высоким. Об этом 24 февраля сообщил журналистам помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард.

«Самое главное: не расслабляйтесь, когда видите, что количество случаев заражения снижается. Коронавирус может вернуться, и потребуется вновь проделать большую работу», — заявил Эйлвард.

Он отметил, что остается достаточно высокой вероятность распространения коронавируса как в Китае, так и в некоторых других странах. Причина территориального расширения заболевания кроется в том, что у людей отсутствует иммунитет к новому типу вируса.

Эйлвард подчеркнул, что КНР смог подавить вспышку инфекции, приложив титанические усилия к этому, так как вирус ведет себя непредсказуемо и крайне приспособлен к окружающим условиям.

«Сама мысль о том, что вирус уже побежден, несет в себе опасность», — заключил помощник генерального директора ВОЗ.

По его мнению, первоочередной задачей на данном этапе борьбы с коронавирусом является разработка эффективной вакцины, которая сможет кардинальным способом изменить ситуацию в лучшую сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили снижение темпов эпидемии коронавируса COVID-19 в китайском Ухане, однако отметило серьезные риски из-за новых вспышек за его пределами.

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