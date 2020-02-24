Душанбе, , 18:13 — REGNUM В связи с распространением коронавируса в нескольких иранских городах власти Таджикистана приняли решение о приостановлении авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на заместителя директора Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Азиза Набизода.

По его словам, с 24 февраля иранская авиакомпания Varesh Airlines и таджикистанская авиакомпания «Таджик Эйр» должны будут приостановить полёты. По крайней мере до того момента, когда ситуация с коронавирусом в Иране не будет стабилизирована.

Отмечается, что воздушное сообщение между странами осуществлялось в обоих направлениях два раза в неделю по маршрутам: Мешхед-Душанбе-Мешхед и Тегеран-Душанбе-Бишкек-Душанбе-Тегеран.

Между тем в Иране количество подтвержденных случаев заражения жителей страны коронавирусом составило 43 человека, из которых восемь человек скончались.