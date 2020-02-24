Краков, Польша, , 17:58 — REGNUM Пациента (имя не называется), который ранее находился в Азии, госпитализировали с подозрением на коронавирус в Университетскую больницу в Польше. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в Кракове. В ближайшее время будут известны результаты теста на инфекцию.

«Это уже третий такого рода случай в Университетской больнице в Кракове», — передает вещатель.

Отмечается, что в двух первых случаях заражение коронавирусной инфекцией не было подтверждено.

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля ректор Академии физкультуры и спорта AWFiS в Гданьске Вальдемар Моска заявил, что в отношении польских студентов, виновных в оскорбительных действиях против китайских студентов, будут применены меры воздействия.