Маскат, , 17:58 — REGNUM Власти Омана подтвердили два первых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-2019 в стране. Об этом 24 февраля сообщает Oman TV.

По данным журналистов, заболевание было выявлено у двух женщин, которые недавно вернулись из Ирана.

Напомним, ранее сообщалось, что первые случаи заражения вирусом были зафиксированы в Афганистане, Кувейте и Бахрейне. Отмечается, что все инфицированные в этих странах ранее посещали Иран.

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