Москва, , 17:21 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток-2» российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило курс и теперь направляется не в Сингапур, а на Шри-Ланку. Об этом свидетельствуют данные портала Vesselfinder.

Согласно данным портала, пунктом назначения судна, принадлежащего «Газпрому», теперь значится порт Коломбо.

Как передавало ИА REGNUM, в феврале 2020 г. дальневосточный порт Находка покинуло судно «Академик Черский», на которого возлагают надежды в связи с завершением строительства «Северного потока — 2». Ожидалось, что «Академик Черский» должен был 22 февраля пришвартоваться в порту Сингапура.

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