Баку, , 16:56 — REGNUM Два человека — один гражданин Азербайджана и один гражданин Ирана — госпитализированы с подозрением на коронавирус в Баку. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана и государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

«В инфекционное отделение были доставлены два человека, — говорится в сообщении. — Это соответственно граждане Азербайджана и Ирана».

В настоящее время пациенты, у которых нет проблем со здоровьем, находятся под наблюдением врачей.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что власти КНР уверены, что в ближайшее время эпидемия коронавирусной инфекции Covid-2019 закончится.