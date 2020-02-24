Копенгаген, , 15:52 — REGNUM Генеральная прокуратура Латвии сообщила, что сегодня, 24 февраля, суд Копенгагена принял официальное решение выдать гражданку Латвии Кристину Мисане на родину, пишет портал tvnet.lv.

Кристине Мисане была задержана и находилась под стражей в Дании в связи с международным ордером ЮАР по обвинению в похищение детей. За несколько дней до экстрадиции Мисане в Африку, где ей грозило 15 лет тюремного заключения, латвийская прокуратура выписала международный ордер на арест Мисане по обвинению в краже платёжных карт, невыполнении решения сиротского суда, подделке документов.

На этом основании, по просьбе прокуратуры Дании, в прошлый четверг суд отказал ЮАР в экстрадиции, а сегодня принял решение о выдаче Мисане на родину.