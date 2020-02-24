Москва, , 15:17 — REGNUM Российские актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе. Об этом артисты написали на своих страницах в социальной сети Instagram.

Прилучный пишет, что желание расторгнуть брак обоюдное и супруги надеются сохранить дружеские отношения, а также будут воспитывать совместных детей.

«Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может ещё и больше. Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому!» — написал Прилучный.

Агата Муцениеце была более эмоциональна. Она написала пространный текст о том, что не привыкла следовать тем правила, которые приняты в их среде — совершение поступков ради имиджа, а также боязнь «потери лица» из-за той или иной ситуации. В завершении своего текста она доходит до главного:

«Я женщина, которая, пришла к тому, что надо законно расторгать брак. Люблю его — да! Возрадуются миллионы барышень — да! Провал — нет! Ибо я благодарна за все! Мы — навечно связаны, мы написали красивую историю любви», — пишет актриса.

Напомним, что Прилучный и Муцениеце зарегистрировали брак девять лет назад. У них родилось двое детей: шестилетний сын Тимофей и четырехлетняя дочь Мия.