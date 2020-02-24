Нур-Султан, , 15:03 — REGNUM Граждане Казахстана, вернувшиеся в республику из Японии, в том числе и те, кто находился на карантине на лайнере Diamond Princess, будут находится на карантине. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.

В министерстве сообщили, что накануне, 23 февраля, в республику прибыли двадцать граждан Казахстана из Токио, четверо из которых — с борта лайнера Diamond Princess.

Все прибывшие были госпитализированы в стационар для дальнейшего медицинского наблюдения и лабораторных исследований и будут находиться на карантине. Состояние здоровья прибывших удовлетворительное.

Пробы, которые были взяты у прибывших из Японии граждан, были направлены в Национальный Научный Центр особо опасных инфекций им. Айкимбаева в Алма-Ате, где освоена методика ПЦР-диагностики нового коронавируса.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителям Казахстана, в случае нарушения карантина на коронавирсу грозит штраф в размере $34.