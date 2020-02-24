Москва, , 14:12 — REGNUM В Москве готов к открытию парк «Остров мечты». Об этом 24 февраля сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что «Остров мечты» является крупнейшим в Европе тематическим парком развлечений. Его открытие ожидается в ближайшие дни.

Место отдыха находится в Нагатинской пойме у станции метро «Технопарк». Также открыт новый мост, соединивший территорию с районом Печатники. В планах — открытие станции «Парк чудес» Бирюлёвской линии метрополитена.