Великий Новгород, , 14:09 — REGNUM В Великом Новгороде обряд сожжения 5-метрового чучела Масленицы в этом году впервые состоится не на Софийской набережной реки Волхов, а на главной площади города — площади Победы-Софийской. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре администрации города.

Масленичные гуляния состоятся в Великом Новгороде 1 марта. Они начнутся на главной площади города в полдень и продлятся до 17:00. Организаторы праздника пообещали горожанам не только традиционные песни и пляски, конкурсы и игры, а также торговые ряды, но и интерактивную фотозону для «масленичных селфи» с обрядовыми чучелами.

Обряд сожжения Масленицы начнётся на площади в 16:00.

Напомним, Масленичная неделя началась сегодня, 24 февраля.

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