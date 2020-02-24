Москва, , 13:40 — REGNUM Информацию о недопуске туристов из Китая на представления опровергла администрация Большого Московского цирка. Об этом журналистам сообщила пресс-служба цирка.

Сообщения о недопуске туристов из Китая на одно из представлений в московском цирке из-за опасности распространения коронавируса появились в социальной сети.

Как пояснили в пресс-службе, даже если такой инцидент был, то не в Большом Московском цирке. Сюда допускают всех, у кого есть билет на представление. Администрация цирка полагает, что человек, который себя плохо чувствует, сам не пойдёт на представление.

Ранее ИА REGNUM сообщало о понижении уровня ЧС в связи с эпидемией коронавируса в шести провинциях Китая в связи со спадом заболеваемости.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае власти шести провинций понизили уровень ЧС из-за коронавируса