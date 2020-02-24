Ереван, , 12:36 — REGNUM Сухопутное сообщение с Ираном прекращено на две недели по решению межведомственная комиссия по предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Армении. Об этом 24 февраля сообщил премьер страны Никол Пашинян в Facebook.

Согласно решению комиссии, сухопутное сообщение прекращено полностью на две недели и ограничено авиасообщение. Грузовые перевозки с Ираном будут осуществляться без ограничений, но в отношении водителей будет применяться особый режим контроля.

При этом уточняется, что никаких ограничений для граждан Ирана и Армении, возвращающихся на родину, применяться не будет. такие меры были приняты в связи с возрастанием числа заболевших коронавирусом на территории Ирана.

Решение комиссии, по словам Пашиняна, будет утверждено на заочном заседании правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии границы с Ираном из-за вспышки коронавируса Турцией и Афганистаном.

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