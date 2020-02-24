Киев, , 12:35 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что рынок ипотечного кредитования в стране недоступен, об этом он заявил в эфире канала «Укарина 24».

Премьер-министр Украины привел в качестве примера молодую семью, которая если захочет приобрести жилье в ипотеку, то она никогда не сможет этого сделать, так, как проценты по ипотечному кредитованию в стране очень высокие. Семье даже кредит могут не выдать, также отметил он.

«Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. То есть, я не знаю, наркотиками надо, наверное, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку», — цитирует заявление главы украинского правительства украинский «24 канал». Гончарук также добавил, что одна из главных задач украинского правительства на текущий год — ипотека под десять процентов.

Отметим, на момент публикации новости, видеозапись телеканала «Украина 24» с участием главы украинского правительства стала недоступна к просмотру в видеохостинге YouTube.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу доступного кредитования для граждан Украины, которые работают за границей, для того, что стимулировать возвращение их обратно на родину и чтоб они могли заниматься здесь собственным делом.