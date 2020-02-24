Пекин, , 12:13 — REGNUM 195 случаев повторного заражения коронавирусом COVID-2019 зарегистрировали медики в китайском городе Ухань. Информация опубликована 24 февраля в сводке Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Информация о том, чем могут быть обусловлены подобные случаи, не сообщается.

Кроме того, по данным издания South China Morning Post, в Ухане с 22 февраля введён дополнительный двухнедельный карантин для выздоровевших после случая, когда у некоторых из них данные лабораторных анализов показали наличие инфекции через некоторое время после выздоровления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании до 2592 человек жертв заболевания коронавирусом. При этом 24 734 человека удалось вылечить от инфекции. Всего на сегодняшний день в Китае насчитывается 77 150 заболевших.

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