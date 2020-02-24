Кабул, , 11:59 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 был диагностирован в Афганистане. Об этом 24 февраля сообщил телеканал 1TV News со ссылкой на министра здравоохранения страны Фирозуддина Фируза.

Глава минздрава заявил, что в провинции Герат были выявлены три человека с подозрением на заболевание коронавирусом. Один из них подтвердился после проведённых исследований.

Заболевание коронавирусом подозревали у граждан Афганистана, посетивших накануне город Кум в Иране, где зафиксирована вспышка инфекции.

На настоящий момент Афганистан прервал транспортное сообщение с Ираном и частично закрыл ирано-афганскую границу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первых случаях заболевания коронавирусом, которые были выявлены в Бахрейне и Кувейте. Заболевшие — граждане, прибывшие накануне из Ирана.

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