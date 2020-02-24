Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM В понедельник, 24 февраля, в Санкт-Петербурге вновь прогнозируется угроза наводнения. В связи с этим уже остановлено судоходство, органами МЧС принято решение о закрытии всех судопропускных и водопропускных сооружений на дамбе в Финском заливе.

По данным синоптиков, из-за сильного ветра, вызванного штормом «Элен», возможно повышение уровня воды в устье Невы до +160…+170 см. Напомним, наводнение в Петербурге начинается с уровня +161 см над ординаром.

«Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено капитаном морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» в 08:00. Закрытие Комплекса защитных сооружений начато в 10:20», — сообщили в Дирекции КЗС.

Участок кольцевой автодороги, проходящий по гребню дамбы, работает в штатном режиме, но водителей просят соблюдать скоростной режим и учитывать боковой ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений в ночь на 23 февраля предотвратил третье с начала 2020 года наводнение.

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