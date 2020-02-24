Ташкент, , 11:03 — REGNUM Из-за незаконной вырубки деревьев в маххале Юнус Ражабий прокурор Яккасарайского района столицы Узбекистана Н. Аллабергенова получила выговор, сообщает 24 февраля издание Podrobno.uz.

«Выговор объявлен в связи с невыполнением служебных обязанностей на должном уровне и с недостаточным установлением прокурорского контроля за исполнением законов в районе», — цитирует издание сообщение пресс-службы прокуратуры столицы Узбекистана.

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Отметим, что обращение о незаконной вырубке деревьев в указанной махалле, поступило 20 февраля текущего года в Управление по экологии и охране окружающей среды города Ташкента. Также стало известно, что экс-мэр Ташкента Рахмонбек Усманов в апреле 2018 года незаконно выделил 0,5 гектара земли на данном участке фирме Building And Supplies под строительство. Застройщиком и было вырублено в итоге 81 дерево.

Заместитель главы Яккасарайского района А. Саттаров, которым было выдано разрешение на вырубку деревьев, был привлечен к уголовной ответственности по статье о злоупотреблении властью или должностными полномочиями. Руководитель строительной фирмы Building And Supplies в связи с вырубкой деревьев оплатил штраф 1,8 млрд сумов (12 млн 274 тыс рублей). На месте вырубленных деревьев накануне, 23 февраля, были высажены 150 саженцев.