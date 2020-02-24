Москва, , 09:50 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 24 февраля, на официальном сайте президента России.

Путин пишет, что Новый год по лунному календарю — это светлый и особо почитаемый последователями буддизма праздник. Он символизирует обновление природы, а также стремление человека к гармонии и чистоте помыслов.

Данный праздник обращает верующих к духовным и нравственным истокам этой древней религии, её непреходящим устоям и ценностям, сказано в телеграмме президента России.

«Важно, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции предков», — отмечает Владимир Путин.

Российский лидер также напомнил, что буддийские общины в России активно участвуют в жизни страны, вносят весомый вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, уделяют неустанное внимание укреплению плодотворного диалога с государственными и общественными организациями.

Всем буддистам Путин желает в наступающем новом году счастья и благополучия, а также успехов в делах и начинаниях.