Ташкент, , 09:43 — REGNUM Прокурор Ташкента Бахриддин Валиев после инцидента с вырубкой рощи в самом центре столицы Узбекистана пообещал высадить в каждом районе города по одному миллиону деревьев, заявил прокурор, выступая по национальному телевидению.

Напомним, что на днях в центре Ташкента была вырублена роща, высаженная членами Бюро ЦК партии Узбекистана во главе с Шарафом Рашидовым во время субботника. Инцидент вызвал широкий резонанс среди общественности и СМИ. Об этом стало известно руководству республики. В результате, в отношении руководителя фирмы-застройщика и заместителя главы администрации района возбуждено уголовное дело. Также, с должностей освобождены несколько государственных чиновников, допустивших вырубку рощи. Прокурор Яккасарайского района и его коллега из УВД получили строгий выговор. Участковый милиционер района уволен. В настоящее время роща восстанавливается, там уже высажено 150 деревьев — 37 каштанов, 39 платанов, 37 шаровидных акаций и 37 розовых деревьев.

«Мы не оправдали возложенное на нас доверие президента, доверие народа в обеспечении неукоснительного исполнения законов. 30 октября 2019 года был объявлен мораторий на вырубку деревьев. В этой связи был принят указ президента, и мы допустили недостатки в реализации данного указа на местах. В результате в Яккасарайском районе в махалле «Юнус Раджабий» была допущена вырубка 81 дерева», сказал Валиев по телевидению.

Он подчеркнул, что «чтобы оправдать доверие нашего президента и народа, прокуратурой Ташкента совместно с руководителями четырех секторов и широкой общественности инициируется акция по высадке в каждом районе столицы по одному миллиону деревьев».

«Хочу заверить, что мы полностью выполним эту задачу», сказал прокурор города.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, прошлой весной в Ташкенте власти города провели акцию по высадке деревьев. Из сотни тысяч высаженных молодых деревьев в городе осталось лишь малая часть. Дело в том, что деревья с помпой высадили, но уход за ними не обеспечили и все они погибли от отсутствия влаги.

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