Киев, , 09:40 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские специалисты совместно с международными специалистами следят за развитием ситуации в связи с заболеванием коронавирусом для дальнейшего оперативного реагирования. Об этом глава украинского правительства написал 24 февраля в своем telegram-канале.

По словам Гончарука, была выявлена группа стран с риском заражения коронавирусом, в связи с чем есть дополнительная процедура контроля пассажиров рейсов из данных стран. Такой дополнительной процедурой премьер-министр Украины назвал проверку температуры тела прибывших из этих стран, которую осуществляют в аэропортах Украины.

«Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей», — пояснил Гончарук.

Глава правительства также отметил, что нет причин для паники, и призвал не вестись на провокации.

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ИА REGNUM напоминает, ранее заместитель главы украинского минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что обсервация граждан, эвакуированных из Уханя, которые в данный момент находятся в санатории «Новые Санжары», не будет длиться более 14 дней.