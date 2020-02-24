Баку, , 09:39 — REGNUM Информацию об отсутствии в стране пациентов с подозрением на заражение коронавирусом сообщил минздрав Азербайджана. Об этом 24 февраля сказано в распространённом совместном заявлении министерства здравоохранения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию страны.

Заявление было сделано в связи с появившейся в социальных сетях аудиозаписью, где сказано о размещении людей, у которых, якобы, диагностировали коронавирус, в Центральной клинической больнице в Баку.

Данная информация не соответствует действительности, это подтверждает и руководство Центральной клинической больницы. В настоящее время в Азербайджане нет пациентов с подозрением на коронавирус. В случае, если въезжающих в страну лиц понадобится проверить на наличие заболевания, они будут размещены в специально выделенных государством медицинских учреждениях.

Минздрав Азербайджана и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию призвали граждан доверять только официальной информации и не заниматься распространением слухов.

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