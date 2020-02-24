Вашингтон, , 08:29 — REGNUM С новогодним поздравлением обратился к буддистам мира генсек США Майкл Помпео. Соответствующее обращение глава американского внешнеполитического ведомства опубликовал в Twitter.

«Желаю народам Гималайского региона и тибетцам всего мира счастливого и радостного Нового года», — написал Помпео.

Генсек США сообщил также, что ожидает «продолжения дружбы и партнерства».

Напомним, 24 февраля в 2020 году буддисты празднуют приход Нового года. Праздничные мероприятия, начавшиеся на рассвете, продлятся в течение месяца.