Посёлок городского типа Новые Санжары, Украина, , 07:50 — REGNUM Запрет на передачу продуктов питания, находящимся на карантине в медкомплексе в Новых Санжарах гражданам, обнародовала пресс-служба министерства здравоохранения Украины, передает «Украинформ».

По словам замглавы минздрава Виктора Ляшко, в медицинском центре запущен пишеблок и находящиеся там граждане Украины и иностранцы получают разнообразную пищу, в том числе и диетическую.

«Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям»,— обосновал введенный запрет Ляшко.

Сообщалось также, что местные жители несут к медблоку средства индивидуальной защиты, антисептические средства и промышленные товары. Все продукты питания гражданам возвращаются обратно.

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