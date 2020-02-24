Посёлок городского типа Новые Санжары, Украина, , 07:47 — REGNUM Срок обсервации эвакуированных из Уханя граждан, которые находятся в санатории в Новых Санжарах, не будет увеличен и составит согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения 14 дней. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко сообщает информационное агентство «Укринформ».

По его словам двухнедельный срок обсервации определен распоряжением правительства Украины и вся информация базируется на официальной информации ВОЗ, а также Центров по контролю заболеваемости. Эти организации, как отметил Ляшко, не пересмотрели срок инкубационного периода заболевания коронавирусом.

«Поэтому мы работаем по запланированному графику обсервации — 14 дней», — отметил Ляшко.

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Как сообщало ИА REGNUM, одной из эвакуированных, которая находится в обсервации в Новых Санжарах, стало плохо. У женщины обострилось хроническое заболевание гастроэнтерологического характера. Отметим также, что на сегодняшний день обсервация эвакуированных из КНР граждан длится уже пятые сутки.

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Подчеркнем, что согласно последним данным, в Китае был зафиксирован случай появления симптомов коронавируса спустя 27 дней после заражение, в связи с чем власти КНР предупредили о том, что инкубационный период данного заболевания может длиться более 14 дней.