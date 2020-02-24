Москва, , 06:57 — REGNUM Обстоятельства, влекущие за собой уменьшение размера пенсионных выплат, назвала заместитель председателя комитета СоветаФедерациии по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете».

По словам сенатора, в жизни пенсионеров могут возникнуть обстоятельства, при которых размер пенсии будет неизбежно уменьшен. К таковым относится снижение пенсии в случае ошибочно высокого ее начисления. В случае если пенсионер получал надбавку за нетрудоспособного иждивенца, пенсия уменьшится после достижения им совершеннолетия.

Увеличения или уменьшение пенсии может ожидать пенсионера при переезде в другой регион. Поскольку в соответствии с российским законодательством пенсия не может быть меньше прожиточного минимума, размер которого отличается от региона к региону. При переезде в более «дорогой» субъект РФ, пенсия будет увеличена. Однако при переезде в региона с меньшим прожиточным минимумом может быть и «обратная ситуация», предупредила Бибикова.