Лондон, 24 февраля 2020, 06:51 — REGNUM Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.
Слушания продлятся в течение четырех недель.
Сообщается, что представить обвинения попросит разделить слушания на два этапа: на первой неделе с 24 февраля, будут заслушаны доводы сторон.
В оставшиеся три недели в мае — начале июня, стороны приведут доказательства позиций и показания свидетелей по делу.
Как сообщало 11 июня ИА REGNUM, Минюст США направило в Великобританию запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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