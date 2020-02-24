Лондон, , 06:51 — REGNUM Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Слушания продлятся в течение четырех недель.

Сообщается, что представить обвинения попросит разделить слушания на два этапа: на первой неделе с 24 февраля, будут заслушаны доводы сторон.

В оставшиеся три недели в мае — начале июня, стороны приведут доказательства позиций и показания свидетелей по делу.

Как сообщало 11 июня ИА REGNUM, Минюст США направило в Великобританию запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Читайте ранее в этом сюжете: США направили запрос об экстрадиции Ассанжа