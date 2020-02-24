Сургут, Югра, , 06:37 — REGNUM В Югре будет создана комиссия по расследованию работы и действий «Ипотечного агентства Югры», которое массовыми исками к участникам региональной программы «Доступное жильё молодым» привело к двум голодовкам граждан — в сентябре 2019 года и в феврале 2020 года. Об этом сообщили участники протестной акции «Мы не обманщики! Обманщики не мы!».

Участники голодовки отметили, что их инициатива о создании комиссии, которая подробно изучит действия «Ипотечного агентства Югры» была принята заместителем губернатора Югры Андреем Зобнинцевым.

«Документ будет разработан к 26 февраля, официально озвучен и подписан. Данная комиссия создаётся для проведения проверки деятельности «Ипотечного агентства Югры», при реализации программ «Доступное жилье молодым» и «Ипотечное жилищное кредитование». В состав комиссии будет входить члены инициативной группы граждан, представители департамента строительства, «Ипотечного агентства Югры», прокуратуры, ОБЭП, Счётной палаты», — сообщают участницы протеста.

Напомним, голодовка 12 ипотечниц «Мы не обманщики! Обманщики не мы!» проходила 21−23 февраля в Сургуте. Не добившись встречи с губернатором Югры, протестующие были удовлетворены тем, что их услышал и взял в разработку их требования заместитель губернатора Андрей Зобнинцев, а также принял их предложения к урегулированию конфликта. С главой ХМАО Натальей Комаровой они собираются встретиться 26 февраля.

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