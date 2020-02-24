Сургут, Югра, , 06:19 — REGNUM В Югре завершена голодовка 12 ипотечниц «Мы не обманщики! Обманщики не мы!». Не добившись встречи с губернатором Югры, участницы протеста всё-таки остались удовлетворены тем, что их услышал и взял в разработку их требования заместитель губернатора Андрей Зобнинцев, а также принял их предложения к урегулированию конфликта. С главой региона они планируют встретиться 26 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, на третий день голодовки, 23 февраля у протестующих, которые требуют разобраться с несправедливыми, на их взгляд, действиями «Ипотечного агентства Югры» ухудшилось самочувствие.

«Мы сделали всё, что могли», — поясняют своё решение протестующие.

Напомним, голодовка началась днём 21 февраля и завершилась вечером 23 февраля 2020 года. Причиной кардинальной меры стало бездействие властей по предотвращению массовых исков «Ипотечного агентства Югры» к участникам программы «Доступное жильё молодым», согласно которым люди, получившие компенсации по ипотечной кредитной ставке должны вернуть от 800 тыс. и более рублей агентству.

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