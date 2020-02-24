Вена, 24 февраля 2020, 00:31 — REGNUM Власти Австрии приняли решение о приостановке движения поездов через перевал Бреннер,связывающий страну с Италией, из-за угрозы распространение коронавирусной пневмонии. Соответствующее обращение опубликовала пресс-служба госкомпании «Австрийские федеральные железные дороги» (ÖBB).
РанееÖBBсообщала, что два пассажира следующего из Италии поезда, предположительно, заражены коронавирусом.
Напомним,Бреннер —это пограничный перевал в восточных Альпах, который связывает австрийскую федеральную землю Тироль и итальянскую автономную провинцию Южный Тироль.