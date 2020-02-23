Выборг, Ленинградская область, , 23:22 — REGNUM Следственные органы СКР по Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, в том числе женщины, на озере Вишневское в районе поселка Рощино Выборгского района Ленобласти.

Напомним, рыбаки-любители погибли в субботу, 22 февраля. Спасатели извлекли из воды их тела.

Как установлено следствием, субботним днем 44-летний мужчина и его 35-летняя сожительница отправились на неокрепший лёд озера в целях рыбной ловли.

«В результате погодных условий лед треснул и мужчина с женщиной провалились в воду. Ожидавший на берегу 63-летний отчим мужчины попытался их спасти, однако все трое рыбаков погибли», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, а также причины и условия, приведшие к ней.

«В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за безопасность нахождения граждан на льду», — заверили в СУ СКР по Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, две недели назад, в субботу, 8 февраля, пять человек провалились под лёд одного из заполненных водой карьеров в Тосненском районе Ленинградской области. Три человека погибли, в том числе один маленький ребенок. Жителей региона призывают ни в коем случае не выходить на лёд водоёмов, который смертельно опасен в условиях аномально тёплой зимы.

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