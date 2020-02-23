Санкт-Петербург, 23 февраля 2020, 23:16 — REGNUM В Петербурге в ознаменование Дня защитника Отечества 23 февраля состоялся праздничный салют. Штормовой ветер, который два дня бушевал в Северной столице, к вечеру заметно ослабел и позволил петербуржцам и туристам сполна насладиться 10-минутным зрелищем.
Современный салют — сочетание красочного фейерверка и мощного звукового сопровождения в виде орудийных залпов холостыми зарядами. За звуковую часть салюта отвечала батарея 85-мм орудий Д-44. От Михайловской военной артиллерийской академии она произвела 30 артиллерийских залпов.
А «расцветку» петербургского неба обеспечили самоходные пусковые салютные установки калибра от 105 мм до 310 мм на базе автомобилей КамАЗ.
Они запустили свыше трех тысяч фейерверочных изделий, носящих романтичные названия — «Фиалка», «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега»…
Все тридцать залпов были именными — они были посвящены защитникам Ленинграда и жителям города-героя, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, прославленным военачальникам.