23 февраля 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 23:16 — REGNUM В Петербурге в ознаменование Дня защитника Отечества 23 февраля состоялся праздничный салют. Штормовой ветер, который два дня бушевал в Северной столице, к вечеру заметно ослабел и позволил петербуржцам и туристам сполна насладиться 10-минутным зрелищем.

Праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества Дарья Драй © ИА REGNUM

Современный салют — сочетание красочного фейерверка и мощного звукового сопровождения в виде орудийных залпов холостыми зарядами. За звуковую часть салюта отвечала батарея 85-мм орудий Д-44. От Михайловской военной артиллерийской академии она произвела 30 артиллерийских залпов.

А «расцветку» петербургского неба обеспечили самоходные пусковые салютные установки калибра от 105 мм до 310 мм на базе автомобилей КамАЗ.

Расчеты батареии 85-мм орудий Д-44 Дарья Драй © ИА REGNUM

Расчеты батареии 85-мм орудий Д-44 Дарья Драй © ИА REGNUM Расчеты батареии 85-мм орудий Д-44 Дарья Драй © ИА REGNUM

Они запустили свыше трех тысяч фейерверочных изделий, носящих романтичные названия — «Фиалка», «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега»…

Праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества Дарья Драй © ИА REGNUM Праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества Дарья Драй © ИА REGNUM

Все тридцать залпов были именными — они были посвящены защитникам Ленинграда и жителям города-героя, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, прославленным военачальникам.