Москва, , 22:48 — REGNUM В ночь на понедельник, 24 февраля, в Москве и Подмосковье из-за гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Период предупреждения до 09:00 мск 24 февраля, — говорится в сообщении. — Местами гололедица».

Напомним, 23 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил журналистам, что в Москве за неделю метеонаблюдений было побито пять температурных рекордов.

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