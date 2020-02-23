Женева, Швейцария, , 22:01 — REGNUM Число инфицированных коронавирусом Covid-2019 за пределами Китая достигло 1769 человек. Это следует из обнародованного 23 февраля отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, за минувшие сутки в мире было выявлено еще 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией за пределами КНР, зафиксированные в 28 странах.

Отмечается, что общее число умерших от инфекции составляет 17 человек, за последние сутки от коронавируса скончались шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 февраля число людей, заражённых новым коронавирусом за пределами Китая, составляло 1402 человек. В течение суток было выявлено 202 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за пределами Китая.

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