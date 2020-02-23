Москва, , 21:45 — REGNUM В небо Москвы в честь Дня защитника Отечества был запущен праздничный салют из 10 тыс. фейерверков. Об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«Из 72 салютных установок, размещенных на 16 точках, было выпущено свыше 10 тыс. фейерверочных изделий из более 70 видов», — говорится в сообщении.

Отмечается, праздничный салют взлетал на более чем трехсотметровую высоту под звуковое сопровождение батареей пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, салют в честь защитников Отечества прогремел на 16 площадках Москвы. Места в столице были подобраны так, чтобы все горожане смогли увидеть фейерверк. Над Москвой залпы прогремели в 21:00. Пиротехническое шоу продлилось 10 минут.

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