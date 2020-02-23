Лондон, , 21:10 — REGNUM В Великобритании выявлен коронавирус у четырех человек, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщил в воскресенье, 23 февраля, главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

«Тесты на коронавирус в Англии у четырёх человек дали положительный результат», — говорится в распространенном заявлении Уитти.

Таким образом, число зараженных на территории страны увеличилось до 13 человек.

Напомним, 15 февраля Sky News со ссылкой на пресс-службу Национальной системы здравоохранения Великобритании сообщило, что в стране выписали из медицинских учреждений пациентов, у которых ранее был выявлен новый тип коронавируса COVID-19.

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