Киев, , 20:23 — REGNUM Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Речь идет о кинолентах «В зоне особого внимания» и «Ответный ход». В анонсе к фильмам, которые вышли на экраны украинцев дважды — утром 22 и 23 февраля, говорится: «Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается».

»В зоне особого внимания» и «Ответный ход» — дилогия про учения советских десантников. Первая часть вышла на экраны в 1978 году, вторая — в 1981-м», — отмечается в описании к картинам.

Напомним, в 2014 году экс-президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в стране отменено празднование 23 февраля Дня защитника отечества.

Читайте ранее в этом сюжете: Запрещенный на Украине праздник 23 февраля вышел в лидеры запросов Google