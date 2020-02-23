Эрбиль, Ирак, , 20:19 — REGNUM С конца января 2020 года в Иракский Курдистан прибыли свыше 1 тыс. беженцев, спасающихся от насилия в Сирии. Об этом 23 февраля сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, в настоящее время в курдской автономии проживает порядка 250 тыс. сирийских беженцев. Поток людей в регион значительно усилился после того, как вооруженные силы Турции вторглись в Сирию в середине октября 2019 года.

Напомним, ситуация в сирийском Идлибе привела к новому витку напряженности между правительством страны и турецкими военными, что также сказывается на увеличении числа мигрантов.

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