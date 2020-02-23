Владивосток, , 18:55 — REGNUM

Завершился второй полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» — одного из проектов президентской платформы «россия — страна возможностей — среди участников из Дальневосточного федерального округа, который проходил в Дальневосточном федеральном университете с 21 по 23 февраля 2020 года. Конкурс «Учитель будущего» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ.

«В течение трех дней 59 команд учителей из одиннадцати регионов Дальневосточного федерального округа знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции, приглашенных спикеров, — рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, —По итогам полуфинала были определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего». Ими стали 3 команды Хабаровского края, по 2 команды от Приморского края, Магаданской области, Камчатского края и Республики Бурятия, а также по одной команде от Амурской области и Забайкальского края».

На полуфинале во Владивостоке собрались команды всех регионов Дальнего Востока: по 10 команд от Хабаровского края и Республики Бурятия, по 8 — от Приморья и Камчатки, по 5 команд от Республики Саха (Якутия) и Амурской области, по 3 команды из Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа и Магаданской области, а также по 2 команды учителей от Сахалинской области и Забайкальского края.

На церемонии награждения к участникам полуфинала обратился руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев. Он отметил, что одна из ключевых задач конкурса — формирование сообщества учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса.

«Очень приятно видеть, как на очных полуфиналах участники взаимодействуют друг с другом. За прошедшие три дня учителя одиннадцати регионов Дальнего Востока сблизились и сумели найти точки соприкосновения для дальнейшего сотрудничества. Именно это лежит в основе формирования сообщества учителей будущего», — подчеркнул Андрей Богданцев.

Во второй день перед участниками полуфинала с лекцией «Как побороть педагогические страхи» выступил доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии Института психологии Уральского педагогического университета, создатель Лаборатории вероятностного образования и Лаборатории Азартайнинга Александр Лобок.

«Мы очень часто боимся своего внутреннего ребенка, боимся быть легкими, непредсказуемыми. Мы слишком зажаты некими правильными схематизмами. А ребенок потому проживает жизнь насыщено, что он не боится придумывать самого себя, он постоянно меняет внутренние роли, постоянно играет с внешними обстоятельствами. Учитель будущего — это учитель, который умеет отдаваться процессу игры, но держит в себе планку культуры», — отметил Александр Лобок.

Для прошедших в финал учителей Дальневосточного федерального округа партнер конкурса издательство «Русское слово» подготовил подарки — сертификаты на бесплатное обучение (курсы повышения квалификации в объёме 36 часов) по программе, которую каждый учитель выберет самостоятельно.

Партнеры конкурса «Яндекс.Учебник» по итогам конкурсного испытания «Методический конструктор» вручили свои призы — станции «Алиса» — команде учителей «Центра образования посёлка Угольные Копи» (Анадырский р-н, пгт Угольные Копи, Чукотский автономный округ) и команде Общеобразовательной школы-интерната среднего общего образования для одаренных детей (г. Владивосток). Сертификаты на стажировку в «Яндекс.Учебник» получили: учителя математики школы № 25 г. Владивостока Максим Кильчевский и Виктория Ващелюк, а также представители Забайкальского края Ольга Новоселова — учитель начальных классов школы №18 с. Харагун и учитель истории Кокуйской средней школы № 1 Юрий Данилов. Специальный приз за самобытность и интеграцию этнокультурных традиций при прохождении конкурсных испытаний получила команда МБОУ «Саскылахская СОШ», Республика Саха (Якутия).

Как ранее сообщало ИА РЕ, первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал 19 ноября при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель — поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.

В финале победителей ждет заграничная поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».