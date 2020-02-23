Псков, , 18:36 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, возложил цветы к памятнику «Воинам-разведчикам, павшим в бою». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основные памятные мероприятия по случаю 20-й годовщины гибели разведчиков спецподразделения Псковского гарнизона прошли в регионе 21 февраля.

Напомним, 21 февраля 2000 года в бою под Харсеноем из 35 разведчиков погибли 33, в том числе 25 разведчиков воинского подразделения из Пскова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области ко Дню защитника Отечества приурочены множество памятных мероприятий во всех районах области, а в Стругах Красных сегодня, 23 февраля, отмечают 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны.

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